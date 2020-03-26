Крупнейшие госбанки ввели "кредитные каникулы" для малого и среднего бизнеса (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка", передает БизнесЦензор.

"Базовый принцип каникул – это отсрочка на этот период платежей по кредиту (кроме процентов). По каждому продукту и категории клиентов существуют индивидуальные особенности", – сказано в сообщении.

В частности, по продукту "Кредитный лимит на счету" требование ежемесячного обнуления лимитов перенесли на конец мая. Более подробную информацию по остальным продуктам банк обнародует в ближайшее время.

Пресс-служба также отметила, что решение по "кредитным каникулам" для МСБ банк принял самостоятельно с целью поддержки предпринимателей.

В свою очередь "Ощадбанк" также ввел "кредитные каникулы" для МСБ на срок до трех месяцев.

"Предприниматели могут воспользоваться отсрочкой платежей по телу кредита до трех месяцев по кредитам в форме невозобновляемой кредитной линии и срочного кредита", – говориться в сообщении на сайте банка.

Согласно сообщению, банк уже предоставил "кредитные каникулы" 17 представителям микро- и малого бизнеса из разных отраслей для снижения финансовой нагрузки на них в условиях карантина.

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Как сообщалось, в конце прошлой недели Нацбанк анонсировал утверждение общих подходов и правил в отношении введения "кредитных каникул" в ближайшие дни.

Согласно данным Нацбанка, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,06 млрд грн) занимал 1 место среди 75 банков.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. На 1 января 2020 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал 2 место (314,3 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.