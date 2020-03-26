Кабмин разрешил увеличить количество пассажиров в общественном транспорте

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабинета министров №239 от 25 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом продлены до 24 апреля введенные для противодействия распространению коронавируса ограничения.

В то же время внесены изменения в ограничения максимального количества пассажиров в общественном транспорте.

Так, теперь в одном городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспортном средстве, которое осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, максимальное количество пассажиров не должно превышать половину предусмотренного количества мест для сидения.

Как и раньше, перевозка пассажиров разрешена исключительно при наличии у них средств индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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Как сообщалось, в связи с введением карантина пассажирский транспорт в крупных украинских городах перевозит при наличии специальных пропусков только сотрудников тех предприятий, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города – медицинских работников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, сотрудников стратегических предприятий, а также тех, кто работает в продуктовых магазинах и аптеках.

Напомним, Кабмин с 17 марта запретил перевозки пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре.

Кроме этого, запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Также с 18 марта по 3 апреля на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.