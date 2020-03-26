Нацбанк согласовал кандидатуры четырех членов набсовета "Ощадбанка"

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Национальный банк согласовал на должности членов набсовета Тараса Кириченко, Юлию Пашко, Янне Харьюнпаа, Хуана Энрике Переса Калоти.

В то же время отказано в согласовании Игорю Митюкову на должность заместителя председателя наблюдательного совета "Ощадбанка".

"Решение об отказе принято в связи с несоответствием требованиям независимости. Речь идет о занятия им должности члена наблюдательного совета в ПАО "Национальный депозитарий Украины" (НДУ). Напомним, "Ощадбанк" обладает существенным участием в НДУ", - сообщает НБУ.

В случае отказа Национальным банком в согласовании на должность члена наблюдательного совета, другое лицо на эту должность должно быть избран в течение трех месяцев.

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Как сообщалось, в сентябре 2019 года Кабмин прекратил полномочия членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" Шевки Аджунера, Алексея Гринченко, Даниэля Билака, Дмитрия Власова и Алексея Резникова после того, как назначение указанных членов наблюдательного совета отказался согласовать Национальный банк Украины (НБУ).

Вместо них Кабинет министров 20 ноября назначил независимыми членами набсовета "Ощадбанка" Янне Харьюнпаа, Хуана Энрике Перес Калота и Игоря Митюкова. От парламента в набсовет была назначена Юлия Пашко.

Напомним, в начале августа наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребует их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями.