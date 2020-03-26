Кабмин начал обсуждение изменений в госбюджет с фракциями Рады

Об этом сообщил заместитель глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Было совещание, на нем рассматривались исключительно вопросы, которые предлагал вынести Кабинет министров. В частности, это создание стабилизационного фонда в бюджете, изменения в Бюджетный кодекс, изменения в государственный бюджет. Все фракции и группы выступили с критикой данных изменений и пришли к единому мнению, что без согласования с парламентом данные изменения в предложенном виде приняты не будут", – сказал Железняк.

Представитель "Голоса" подчеркнул, что показатели, которые были предложены правительством, не являются реалистичными, а сокращение ряда статей расходов местных бюджетов и расходов на образование и медицину в данных условиях невозможны.

Заместитель председателя фракции также отметил, что ряд положений предложенного законопроекта никак не касаются мер по противодействию эпидемии коронавируса.

"В итоге предложено спикером парламента и поддержано премьер-министром создание Антикризисного штаба под руководством Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп, которые наработают совместно со специалистами эти изменения и потом вынесут их на рассмотрение Верховной Рады", – добавил нардеп.

От фракции "Голос" в Антикризисный штаб вошел Железняк.

В свою очередь от фракции "Европейская солидарность" в штаб войдет пятый президент Петр Порошенко.

"Я внес свою кандидатуру в антикризисный штаб. Очень приятно, что мое предложение было принято. И теперь под руководством премьер-министра, с участием председателя Верховной Рады, представительства Офиса президента, лидеров политических фракций и партий парламента этот антикризисный штаб будет продвигать не лоббистские "хотелки", а наработает то, что защитит людей и страну", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По данным агентства, в Верховной Раде в четверг во второй половине дня состоится встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а внеочередное пленарное заседание Рады, скорее всего, состоится в воскресенье.

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Как сообщалось со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко, Кабмин намерен предложить ВР законопроект с изменениями в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", в котором предлагает сократить доходы на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн, увеличив таким образом дефицит госбюджета на 202 млрд грн.

Для покрытия дефицита предлагается увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн и внешние - на 131 млрд грн.

Между тем текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

Госбюджет на 2020 год в существующей редакции определяет доходы в размере 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду – 975 млрд грн, расходы – 1,182 трлн грн и 1,052 трлн грн соответственно.

По словам Гончаренко, предлагаемый законопроект также предусматривает создание стабилизационного фонда в размере 124 млрд грн, который будет распределяться Кабмином.