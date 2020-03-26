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26.03.20 13:52

Авиатрафик над Украиной упал на 83%

По данным Евроконтроля, падение трафика в воздушном пространстве Украины в течение суток, 25 марта, составило 82,9% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Авиатрафик над Украиной упал на 83%

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного предприятия обслуживания воздушного движения сообщает БизнесЦензор.

Днепровский районный диспетчерский центр "Украэроруха" вошел в европейский рейтинг центров с самыми стремительными темпами снижения воздушного трафика. Падение трафика - 96,6%.

Резкое снижение объемов воздушного движения наблюдается во всем воздушном пространстве, за которое отвечает Украины.

"Украэрорух" сообщает, что на снижение авиатрафика повлияла ситуация с коронавирусом, общий экономический спад, невозможность работы авиакомпаний, перебои в работе аэропортов и другие.

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