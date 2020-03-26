Европейский центробанк запустил экстренную программу выкупа облигаций на 750 миллиардов евро

При этом Европейский центробанк не будет соблюдать ряд действовавших до этого ограничений на покупку и расширит перечень подпадающих под нее ценных бумаг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В рамках экстренной программы скупки активов (PEPP), призванной смягчить последствия коронавируса, ЕЦБ сможет покупать долг со сроком погашения от 70 дней по сравнению с минимальным сроком в один год ранее.

Кроме того, ранее скупка облигаций ограничивалась 33% долга каждой страны, но ЕЦБ сообщил, что в рамках экстренной программы это ограничение также будет снято.