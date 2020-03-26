Госрезерв передал Минздраву почти 10 миллионов медицинских масок

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Последняя партия была отгружена в понедельник, 23 марта. Кроме того, были также переданы 69 портативные аппараты искусственной вентиляции легких, 1180 ручных дыхательных аппаратов, три рентгеновских комплекса, 1350 пульсометров, 34 кислородных концентраторов.

В целом Госрезерв передал Минздраву материальные ценности на сумму почти 69 млн грн.

Как отметил председатель Госрезерва Украины Ярослав Погорилый, договор о передаче материальных ценностей медицинского назначения был заключен между Минздравом и Госрезервом 11 февраля 2020 года, наряд на отгрузку подписан 12 февраля, но реально специалисты Минздрава приехали забирать маски только через две недели - 25 февраля.

По информации пресс-службы, Госрезерв, начиная с мая 2019 года, во исполнение распоряжения Кабмина №295-р неоднократно обращался в Минздрав с просьбой согласовать проект договора о передаче материальных ценностей медицинского назначения, "но получал отписки".