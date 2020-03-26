"Интерпайп" Пинчука заявил о возможном падении производства из-за сокращения потребления стали

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на директора "Интерпайпа" Фади Храйпа, передает БизнесЦензор.

"Сегодня мы рассматриваем несколько сценариев работы компании во втором–третьем кварталах 2020 года. По нашим оценкам, снижение объемов производства и продаж может составить от 30% до 50%", - сказал Фади Храйбе.

При этом он уточнил, что среди основных факторов – падение мировых цен на нефть. В марте цены обвалились до минимальных значений за последние 17 лет, достигнув $24-27 за баррель.

При такой цене добыча в США становится нерентабельной. Нефтедобывающие компании консервируют скважины, останавливают добычу. Результат – существенное снижение потребления труб. Чтобы остаться на падающем рынке, важна конкурентная цена, но и здесь мы проигрываем - наша продукция облагается 32%-ной пошлиной.

Низкие цены на нефть также негативно влияют и на объемы потребления труб на Ближнем Востоке. Многие потребители уже сообщают о переносе тендеров на более поздний срок, не подтверждают объемы во втором полугодии.

Второй не менее значимый фактор – сокращение потребления труб на внутреннем рынке. Государственная компания "Укргаздобыча" (УГД) полностью свернула программу наращивания добычи газа 20/20.

По словам Храйбе, УГД не выполнила контрактные обязательства даже по тендерам 2019 года, часть произведенной для госкомпании продукции по-прежнему находится на складах компании.

Третий фактор – влияние коронавируса на экономику Европы. Большинство европейских автостроителей уже объявили о приостановке производства на неопределенное время. В связи с карантином остановлены и другие промышленные предприятия. Заморожены стройки. На этом фоне "Интерпайп" ожидает снижения европейского ВВП и как следствие – сокращение потребления линейных труб.

"В таких условиях наша задача - максимально сохранить людей и пройти этот сложный период. Но мы должны быть готовы к худшему сценарию. Все предыдущие кризисы можно было оценить, просчитать с экономической точки зрения. Кризис, в который мир входит сегодня, не поддается рациональным оценкам. С высокой долей вероятности нам придется принимать непопулярные меры, чтобы сохранить компанию", - говорит гендиректор "Интерпайпа".

Как сообщалось, из-за коронавируса многие сталелитейные компании мира заявили о закрытии ряда предприятий или снижении производства.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании – пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.