За сутки в Украину вернулись 13 тысяч человек

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Прошедшие сутки ознаменовались увеличением количества наших соотечественников, возвращающихся в Украину. В общем, вчера украинскую границу пересекли почти 22 тыс. человек, из которых более 13,5 тыс. - украинцы, которые вернулись из-за границы. Также на выезд оформлено 6670 иностранцев", - сообщает Госпогранслужба.

Кроме того, во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений за минувшие сутки пограничники провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 15,3 тыс. человек. Установленным порядком осуществляется оформление информативных согласий и памяток о самоизоляции.

3,8 тыс. украинцев, прибывших на пункты пропуска в пешем порядке, были перевезены при содействии Госпогранслужбы транспортными средствами, предоставленными местной властью и ГСЧС.

Также пограничники оформили в среду 2 эвакуационных поезда из Перемышля, которыми в Украину из Польши прибыли почти 1240 украинцев и 1 иностранец. Пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление среди пассажиров признаков заболевания на COVID-19.

В столичном аэропорту "Борисполь" оформили пассажиров с почти 30 эвакуационных авиарейсов.