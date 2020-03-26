Кабмин предложил увеличить дефицит госбюджета на 200 миллиардов, – нардеп

Об этом Гончаренко написал в своем телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

"Среди прочего они предлагают: 1. Уменьшить доходы ГБ на 115 млрд грн. 2. Увеличить расходы на 96 млрд грн. 3. Соответственно дефицит ГБ увеличится на 202 млрд грн, или почти в четыре раза! 4. Как покрытие дефицита - увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн (скорее всего речь идет о скрытой эмиссии) и внешние на 131 млрд грн", - сообщает Гончаренко.

Гончаренко сообщает, что предлагает обнулить финансирование местных выборов-2020.

"Также Кабмин предлагает уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда", - написал он.

Текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

Госбюджет на 2020 год в существующей редакции определяет доходы в размере 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду - 975 млрд грн, расходы - 1,182 трлн грн и 1,052 трлн грн соответственно.

По словам Гончаренко, предлагаемый законопроект также предусматривает создание стабилизационного фонда в размере 124 млрд грн.

"Создать в госбюджете стабилизационный фонд в 124 млрд грн, который будет распределяться Кабмином практически в ручном режиме", - написал Гончаренко.