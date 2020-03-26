Правоохранители задержали группу лиц, которая изготавливала и продавала фальшивые лекарства

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киеве сообщает БизнесЦензор.

"Подпольное производство осуществлялось в нежилом помещении в Харькове с помощью специального оборудования. Готовую продукцию злоумышленники маркировали под известных украинских производителей и реализовывали на территории города Киева, Киевской и других областей Украины через интернет-магазины и почтовые отделения", - сообщает прокуратура.

Во время проведения обысков обнаружено оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств, около полутысячи ампул с порошкообразным веществом белого цвета, фасовочный материал для готовой продукции, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Три человека, в том числе организатора нелегального бизнеса, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Теперь им готовится уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 321-1Криминального кодекса Украины.