БизнесЦензор

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26.03.20 09:20

МВД ожидает от АМКУ расследование завышения цен на продукты первой необходимости

Антимонопольный комитет Украины должен начать расследование по фактам необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков, считает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

МВД ожидает от АМКУ расследование завышения цен на продукты первой необходимости

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, составляющие основу продуктовой корзины простых Украинцев", - сообщил Геращенко.

Замминистра подчеркнул, что в Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара, для того чтобы на несколько месяцев обеспечивать питание украинцев.

"Ожидаю начала антимонопольных расследований АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков. Публикую аналитику по завышению цен для того чтоб СМИ и общество могло контролировать ход и результаты расследования", - добавил Геращенко.

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