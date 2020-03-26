Цены на нефть снизились до $27,26 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,47%) до $27,26 за баррель. За среду Brent подорожала на $0,24 (0,9%), до $27,39 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,31 (1,27%) - до $24,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,48 (2%), до $24,49 за баррель.

Сенат после переговоров между республиканцами и демократами, одобрил ночью на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн. Документ теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - пообещал президент Дональд Трамп.

Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд, выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

По словам старшего рыночного аналитика Price Futures Group Фила Флинна, нефтяной рынок "пытается сбалансировать влияние исторического падения спроса" в связи с COVID-19.

Как сообщило министерство энергетики США накануне, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,6 млн баррелей, увеличившись девятую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 2,5 млн баррелей.

Между тем запасы бензина, по данным Минэнерго, на прошлой неделе сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей. Аналитики ожидали снижения резервов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.