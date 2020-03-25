БизнесЦензор

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25.03.20 20:13

ЕБРР выделил Киеву 50 миллионов евро на покупку новых вагонов метро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 50 млн евро на закупку новых вагонов метро для Киевского метрополитена.

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Как передает БизнесЦензор, об этом старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня совет директоров ЕБРР одобрил выделение 50 млн евро на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена. Новые вагоны будут использоваться на Сырецко-Печерской линии, новый участок которой свяжет центр с районом Виноградарь", – сообщил Усов.

Представитель ЕБРР уточнил, что кредитный договор планируется подписать до конца второго квартала 2020 года.

Как сообщалось, Киевский городской совет утвердил решение привлечь кредит ЕБРР на 50 млн евро в октябре 2019 года. За эти средства для Киевского метрополитена планируют приобрести до 50 новых вагонов.

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