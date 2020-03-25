Потребление электроэнергии упало с начала года на 7,5%

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за два месяца уменьшилось на 4,8% (на 1,06 млрд кВт-ч) – до 21,29 млрд кВт-ч.

В частности, промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 5,2% – до 8,22 млрд кВт-ч. Население страны в январе-феврале 2020 года потребило 6,82 млрд кВт-ч (-3,2%), коммунально-бытовые потребители – 2,82 млрд кВт-ч (-7,7%), другие непромышленные потребители – 1,46 млрд кВт-ч (-3,2%).

В итоге доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам двух месяцев снизилась 38,6% с 38,8%%, а доля населения – увеличилась до 32% с 31,5%.

В то же время производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в январе-феврале 2020 года сократилось на 7,5% (на 2,2 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 27,32 млрд кВт-ч.

В том числе атомные электростанции за два месяца текущего года снизили выработку электроэнергии на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 15 млрд кВт-ч.

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 15,2% – до 9,67 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 20,9% – до 6,57 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – увеличили на 0,2%, до 3,09 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 21% – до 1,17 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 15% – до 287,6 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,7 раза – до 1,18 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 54,9% (в январе-феврале-2019 – 54%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 35,4% (38,6%), ГЭС и ГАЭС – 4,3% (5%), блок-станций – 1,1% (0,8%), альтернативных источников – 4,3% (1,5%).