Нацбанк передал банкам первую партию наличного доллара на $130 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Сегодня мы провели операцию по обмену этой наличности на безналичную валюту банков. Участие в этой операции приняли 11 из 14 банков, которые имеют статус системно важных. Предложенный нами объем наличной валюты составил $130 млн и был полностью выкуплен банками", – сказано в сообщении.

Как отмечают в НБУ, в скором времени ожидается поступление второй партии наличного доллара.

"Мы продолжим проводить операции по обмену наличных на безналичную валюту, чтобы банки могли бесперебойно удовлетворять спрос своих клиентов на снятие наличных в долларах или евро", – отмечают в НБУ.

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Как сообщалось, ранее из-за повышенного спроса банки столкнулись с нехваткой наличной валюты в кассах. В НБУ пояснили, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

К концу прошлой недели Нацбанк уже провел две операции по продаже банкам наличного евро, поставка наличных долларов ожидалась в течение ближайших недель.