Минфин предложил урезать расходы на культурные проекты в 2 раза, – депутат

Как передает БизнесЦензор, об этом депутат от фракции "Слуга народа", глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Минфин Украины подготовил решение о секвестра госбюджета. Под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской "секретно", более чем наполовину (!) собираются урезать все расходы на культурные проекты. Фактически Минкультуры оставляют только расходы на содержание – то есть зарплату", – сообщил депутат.

По словам Ткаченко, речь идет "о фактической ликвидации деятельности Госкино, Украинского культурного фонда, Института книги, программы "сшивания страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики и тому подобное".

В частности, Минфин предлагает сократить финансирование Госкино на 750 млн грн, Украинского культурного фонда – на 500 млн грн, Института книги – на 150 млн грн, сферы туризма – на 240 млн грн.

Кроме того, расходы на программу "сшивания страны", реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программы информационной политики предложено сократить на сумму свыше 500 млн грн.

В связи с этим Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики призывает обсудить предложения Министерства финансов и не допустить радикального сокращения финансирования указанных программ.

"Мы понимаем, что в ситуации с распространением коронавируса и необходимости привлекать дополнительные средства для борьбы с вирусом, необходимо пересматривать бюджет. Однако, любые шаги должны обсуждаться с депутатами профильных комитетах и ​​с привлечением представителей министерства", – добавил Ткаченко.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство финансов начало подготовку изменений в законодательство, в том числе в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", с учетом финансирования мер по предотвращению распространения коронавируса.

В частности, изменения в госбюджет призваны обеспечить финансирование первоочередных мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию вспышек коронавирусной болезни, предотвращение негативных последствий, вызванным возникновением и распространением коронавируса, а также принятие антикризисных мер по поддержке экономики. Речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование.

В связи с этим правительство поручило главным распорядителям средств госбюджета оперативно предоставить Министерству финансов предложения по экономии средств с целью их использования на антикризисные мероприятия.