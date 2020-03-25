Кличко созвал внеочередное заседание Киевсовета для внесения изменений в бюджет

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской госадминистрации.

"Нам нужно внести существенные коррективы в бюджет. Город сегодня тратит много денег на мероприятия по предупреждению распространения пандемии. Нам нужно перенаправить больше на медицинскую отрасль. По предварительным расчетам, потери для столицы уже достигают 1 миллиарда гривен. Не исключаю, что эта цифра может увеличиваться в случае обострения ситуации с распространением вируса", – подчеркнул Кличко.

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Городской голова отметил, что депутаты горсовета будут принимать участие в заседании в медицинских масках и перчатках, перед этим им измерят температуру.

"Мы понимаем, что ситуация тревожная. Но, депутатам необходимо собраться, чтобы решить остро важные для города вопросы. И, я надеюсь, что депутаты отнесутся к этому с пониманием", – добавил Кличко.