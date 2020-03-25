БизнесЦензор

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25.03.20 17:15

Кабмин снял ограничения на перевозки сотрудников арендованным транспортом

Кабинет министров разрешил нерегулярные перевозки пассажиров арендованным автотранспортом на предприятия.

Кабмин снял ограничения на перевозки сотрудников арендованным транспортом

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Снимаются ограничения на пассажирские перевозки, которые осуществляются с целью обеспечения субъектами хозяйствования собственных производственных нужд (при условии обеспечения водителей и пассажиров на время таких перевозок средствами индивидуальной защиты, а также при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер)", - написал Высоцкий.

Также он сообщил, что на заседании правительства были принятырешения, необходимые для стабильного функционирования предприятий, которые важны с точки зрения обеспечения продовольственной, экономической, стабильности государства (предприятий пищевой промышленности и тому подобное), а также для снижения рисков и угрозы распространения инфекционных болезней среди с/х животных.

Запрет на деятельность во время карантина не распространяется на:

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