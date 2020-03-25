Дефицит госбюджета за два месяца превысил 21 миллиард, – Казначейство

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Казначейства, заимствования за указанный период составили 65 млрд грн при плане в 85 млрд грн, погашение – 51 млрд грн при плане в 59 млрд грн.

В том числе внешние заимствования составили 34 млрд грн, погашения по внешним обязательствам – 2,6 млрд грн.

Доходы госбюджета за два месяца этого года составили 122 млрд грн, в том числе по общему фонду – 70,5 млрд грн.

В то же время расходы госбюджета за указанный период составили 144,7 млрд грн, в том числе по общему фонду – 131,6 млрд грн.

Как указало Госказначейство, налоговые поступления в госбюджет за два месяца составили 99 млрд грн при плане 116,4 млрд грн.

Приватизация за этот период принесла 190 млн грн при ожидаемых 200 млн грн.

По данным Казначейства, местные бюджеты закрыли отчетный период с профицитом 19 млрд грн, в том числе 17 млрд грн по общему фонду.

Сводный бюджет в январе-феврале 2020 года выполнен с дефицитом 2,5 млрд грн, по общему фону – 9 млрд грн.

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Как сообщалось, по оперативным данным Госказначейства в феврале доходы общего фонда государственного бюджета составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% больше показателей февраля 2019 года, но на 4,21 млрд грн или на 6,3% меньше росписи.

В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24% меньше план.

Законом о госбюджете на 2020 год его доходы определены в размере 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду – 975 млрд грн, расходы – 1,182 трлн грн и 1,052 трлн грн соответственно.