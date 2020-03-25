ООН представила план помощи беднейшим странам для борьбы с коронавирусом на $2 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Генеральный секретарь Антониу Гутерриш объявил, что ООН запускает глобальный план по гуманитарному реагированию на $2 млрд, чтобы спонсировать борьбу против COVID-19 в беднейших странах мира", – говорится в Twitter официального представителя генсека.

В своем видеообращении Гутерриш призвал правительства стран "полностью поддержать этот план", осуществление которого координирует Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Мы должны прийти на помощь крайне незащищенным – миллионам и миллионам людей, которые способны защитить себя меньше всего", – заявил генсек.

Как отметил Гутерриш, "если на осуществление плана будут направлены надлежащие средства, то он позволит спасти большое число людей и снабдить гуманитарные учреждения и неправительственные организации лабораторными принадлежностями для проведения анализов, а также оборудованием и предметами медицинского назначения для лечения больных и защиты медицинских работников".

По его словам, в плане предусмотрены "дополнительные меры по поддержке населения принимающих районов, которое по-прежнему проявляет щедрость, открывая для беженцев и перемещенных лиц свои дома и города".

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Гутерриш также призвал государства продолжить оказывать поддержку в осуществлении уже имеющихся планов гуманитарного реагирования, на которое полагается 100 миллионов человек.

"Мир силен лишь настолько, насколько сильна наша самая слабая система здравоохранения. Если мы не предпримем решительных действий сейчас, то, боюсь, вирус закрепится в самых незащищенных странах и весь мир останется уязвимым, пока вирус будет продолжать циркулировать по планете, не обращая внимания на границы", – подчеркнул генсек.

Кроме того, Гутерриш заявил, что обратился к координаторам-резидентам ООН и страновым группам Организации с просьбой "оказать поддержку странам всего мира в решении социально-экономических проблем, возникающих в связи с пандемией, для чего потребуется надлежащий механизм финансирования".