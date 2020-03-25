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25.03.20 20:33

Власти Киева планируют отдать под застройку высотками 10 га земли возле Пирогово. КАРТА

В Киевсовете зарегистрирован проект решения о предоставлении общественной организации "Ветеранов и инвалидов АТО" в постоянное пользование участка земли площадью 9,98 га по ул. Академика Заболотного, 29 для строительства жилых домов.

строительство

Проект решения внес заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Как отмечает издание, указанный участок в 2017 году пыталось получить в постоянное пользование под жилую застройку коммунальное предприятие "Спецжилфонд". Однако тогда Киевсовет это решение не поддержал.

При этом при предоставлении участка ОО "Ветеранов и инвалидов АТО" предполагается утвердить и передать общественной организации проект землеустройства, разработанный коммунальным предприятием.

Участок расположен в охранной зоне Национального музея народной архитектуры и быта Украины ("Пирогово", "Музей под открытым небом в Пирогово") и Национального природного парка "Голосеевский", где жилищное строительство запрещено.

Власти Киева планируют отдать под застройку высотками 10 га земли возле Пирогово 01

Кроме того, согласно данным градостроительного кадастра, этот участок ранее имел сельскохозяйственное назначение.

Вместе с тем в 2016 году столичные депутаты утвердили Детальный план территории в районе улиц Академика Заболотного, Академика Лебедева и Метрологической, которым перевели участок в категорию территории многоэтажной жилой застройки. На ней предполагается строительство 141 тыс. кв. м квартир.

Власти Киева планируют отдать под застройку высотками 10 га земли возле Пирогово 02

Сейчас проект о предоставлении участка ОО "Ветеранов и инвалидов АТО" передан на рассмотрение постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

По расчетам эксперта в области строительства Георгия Могильного, стоимость указанного участка 9,98 га составляет не менее $10-15 млн. Кроме того, в дальнейшем городские власти будут обязаны построить социальную инфраструктуру для будущих жителей жилого комплекса. В частности, при нынешних затратах на строительство школ и детсадов потребуется около $16-20 млн.

ОО "Ветеранов и инвалидов АТО" (ОО "Виато") в сентябре 2017 года создали Евгений Турчак и Федор Федько. Подписантом ОО является Роман Александрович Кравченко. В 2015 году Турчак баллотировался в Киевсовет от Партии решительных граждан, однако избран не был.

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