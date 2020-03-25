Производство электроэнергии по "зеленому тарифу" в феврале выросло на 36%

Об это сообщает пресс-служба госпредприятия, передает БизнесЦензор.

В то же время объем покупки электроэнергии в рамках ПСО по двусторонним договорам с ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" в феврале упал на 1 483 тыс. МВт-ч, или на 23,4%, составив 4 851 тыс. МВт-ч. В январе этот показатель составлял 6 334 тыс. МВт-ч.

"Снижение объемов купленной электроэнергии связано с ограничением продажи электроэнергии "Энегоатомом" на 25%", – отмечается в сообщении.

В итоге общая покупка электроэнергии госпредприятияем в феврале составила 5 756 тыс. МВт-ч, что на 1 339 тыс. МВт-ч, или на 23% меньше, чем в январе.

Кроме того, "Гарантированный покупатель" в феврале прибрел у ЧАО "НЭК "Укрэнерго" 195,5 тыс. МВт-ч электроэнергии, а на рынке на сутки вперед (РСВ) и на внутрисуточном рынке (ВСР) – 24,5 тыс. МВт-ч.

Согласно данным ГП по объемам продажи электроэнергии, то наибольший ее объем был реализован поставщикам универсальных услуг (ПУП) – 3 684 тыс. МВт-ч. Также было продано на РСВ и ВСР 1 299 тыс. МВт-ч, 763 тыс. МВт-год – ЧАО "НЭК "Укрэнерго", 10,3 тыс. МВт-ч – операторам системы распределения и оператору системы передачи.

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Как сообщалось, задолженность ГП "ГарПок" перед НАЭК "Энергоатом" с начала года возросла до 2,8 млрд грн, в том числе за февраль ее прирост составил более 1,8 млрд грн.

По данным "Энергоатома", компания получает за проданную электроэнергию, включая ПСО, только половину средств.

Напомним, в феврале "Энергоатом" заявил о нарушении госпредприятием "Гарантированный покупатель" сроков оплаты за поставленную электроэнергию. В связи с этим с 12 февраля "Энергоатом" ограничил продажу (отпуск) электроэнергии с АЭС для "ГарПок".

В свою очередь "Гарантированный покупатель" прогнозирует дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.