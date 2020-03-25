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25.03.20 15:45

Кабмин выделил 3,2 миллиарда субвенции местным бюджетам на медицину

Кабинет министров на заседании в среду, 25 марта, распределил 3,2 млрд грн субвенции местным бюджетам на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения с 1 апреля.

врач

Об этом сообщил министр здравоохранения Илья Емец, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Это важный шаг, который позволит обеспечить непрерывность предоставления необходимых медицинских услуг украинцам в условиях трансформации системы здравоохранения Украины", – сказал министр.

Согласно документу, предусматривается выделение средств:

Также, согласно постановлению, Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья Украины должны в течение трех месяцев провести анализ реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания и предоставить Кабинету министров предложения относительно ее усовершенствования.

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Напомним, с 1 апреля должен заработать второй этап медицинской реформы – программа медицинских гарантий.

По программе Национальная служба здоровья будет оплачивать заведениям здравоохранения предоставленные пациентам медицинские услуги по утвержденному перечню.

НСЗУ 11 февраля объявила о старте приема предложений о заключении договоров о медицинском обслуживании населения по Программе медицинских гарантий в 2020 году.

По состоянию на 18 февраля 1,08 тыс. специализированных медучреждений подали в НСЗУ более 5 тыс. предложений о заключении таких договоров, что свидетельствует о готовности регионов к внедрению медицинской реформы.

Напомним, против проведения медицинской реформы активно выступает ряд руководителей государственных специализированных медучреждений, в том числе известный кардиохирург Борис Тодуров, который более десяти лет возглавляет государственный "Институт сердца".

При этом журналисты выяснили, что семья Тодурова владеет недвижимостью стоимостью около $2 млн, в то время как многочисленные частные компании, имеющие связи с семьей и ближайшим окружением Бориса Тодурова зарабатывают на подрядах госучреждения.

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