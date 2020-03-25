Кабмин выделил 3,2 миллиарда субвенции местным бюджетам на медицину

Об этом сообщил министр здравоохранения Илья Емец, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Это важный шаг, который позволит обеспечить непрерывность предоставления необходимых медицинских услуг украинцам в условиях трансформации системы здравоохранения Украины", – сказал министр.
Согласно документу, предусматривается выделение средств:
- 651,4 млн грн – на обеспечение лечения больных сахарным и несахарным диабетом во 2-м и 3-м кварталах;
- 173 млн грн – на содержание региональных центров общественного здоровья;
- 905,8 млн грн – на финансовую поддержку отдельных учреждений здравоохранения вторичного и третичного уровня, не заключивших договоры с Национальной службой здравоохранения;
- 1,5 млрд грн – на финансирование домов ребенка, учреждений службы крови, медико-социальных экспертных комиссий, бюро судмедэкспертизы, баз спецмедснабжения, проведение судебно-психиатрической экспертизы, патолого-анатомических бюро и учреждений оказания психиатрической помощи.
Также, согласно постановлению, Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья Украины должны в течение трех месяцев провести анализ реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания и предоставить Кабинету министров предложения относительно ее усовершенствования.
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Напомним, с 1 апреля должен заработать второй этап медицинской реформы – программа медицинских гарантий.
По программе Национальная служба здоровья будет оплачивать заведениям здравоохранения предоставленные пациентам медицинские услуги по утвержденному перечню.
НСЗУ 11 февраля объявила о старте приема предложений о заключении договоров о медицинском обслуживании населения по Программе медицинских гарантий в 2020 году.
По состоянию на 18 февраля 1,08 тыс. специализированных медучреждений подали в НСЗУ более 5 тыс. предложений о заключении таких договоров, что свидетельствует о готовности регионов к внедрению медицинской реформы.
Напомним, против проведения медицинской реформы активно выступает ряд руководителей государственных специализированных медучреждений, в том числе известный кардиохирург Борис Тодуров, который более десяти лет возглавляет государственный "Институт сердца".
При этом журналисты выяснили, что семья Тодурова владеет недвижимостью стоимостью около $2 млн, в то время как многочисленные частные компании, имеющие связи с семьей и ближайшим окружением Бориса Тодурова зарабатывают на подрядах госучреждения.