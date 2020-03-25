Кабмин запретил увольнять переведенных на работу на дому сотрудников (обновлено)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Принятым решением рекомендовано государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности и государственным банкам на время установки ограничительных мер не допускать увольнения работников, выполняющих работу на дому, и работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы. А также воздержаться от кадровых изменений в органах управления.

Как пояснил, министр юстиции Денис Малюська, постановление должно обеспечить защиту прав работников и государственных служащих в период установления карантина.

По словам министра, в соответствии с постановлением на время карантина за государственными служащими и работниками, выполняющими определенную трудовым договором работу дома, сохраняются занимаемая должность, условия оплаты труда и социальные гарантии. Выполнение такой работы не влечет за собой каких-либо ограничений трудовых прав государственных служащих и работников.

"Обращаем внимание, что за работниками сохраняются их трудовые права и оплата труда на время карантина и в течение работы из дома. Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора. Также рекомендуем воздержаться от увольнения граждан по причинам, предусмотренным пунктами 1, 3, 4 ст. 40 Кодекса законов о труде", – цитирует министра пресс-служба Минюста.