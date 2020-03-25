Российская "Ависма" экспортирует титан через Украину в обход санкций

Об этом в своем блоге сообщает экономический журналист Сергей Лямец, передает БизнесЦеннзор.

"Ввозится титановая губка в Украину из Эстонии. Компания, которая задействована в поставках - East-West Shipping Agency Ltd. Она поставляет по заказу компании Interlink Metals & Chemicals Ag", - утверждает журналист.

Обе компании принадлежат российскому бизнесмену Игорю Райхельсону.

Его компании, в свою очередь, завозят губку переработчикам в Киеве - ООО "Стратегия БМ", а также компании "Антарес".

"Антарес" владеет современными электродуговыми печами для переплавки губки в слиток. Компания принадлежит регионалу Георгию Смитюху.

"Стратегия БМ" контролируется российскими бенефициарами. Скорее всего, служит для простой перегонки продукции в Европу и США.

На это указывают цены на входе и выходе. Стоимость продукции практически не меняется – от $5 тыс. до $6 тыс. за тонну при рыночной стоимости в $8 тыс. Еще и цена импорта занижается для ухода от налогообложения в Украине.

На "Антаресе" напротив, стоимость "выходящей" продукции вырастает в два раза - до $10 тыс. -$12 тыс за тонну.

Далее продукция попадает в порт "Роттердам" с местом назначения Австрия или США. США против продукции "Ависмы" последний раз ввели санкции в 2017 году. Они действительны и сегодня.

Отечественный производитель титанового шлака, губки и слитка - Запорожский титаномагниевый комбинат (ЗТМК) имеет максимальную мощность производства около 10 тыс. тонн продукции в год.

Это предприятие правительство пытается вернуть в госсобственность после неудачной продажи его доли структурам Дмитрия Фирташа в конце 2012 года. По сути, продукция россиян конкурирует с украинской на внешних рынках.

Российское "ВСМПО – Ависма" входит в оборонный концерн "Ростех". Он производит вооружение для российской армии.

Концерн "Ростех" возглавляет Сергей Чемезов – один из ближайших соратников Владимира Путина. С 2017 года Чемезов пребывает под персональными санкциями США.