Денег на зарплаты сотрудникам "Борисполя" хватит на две недели, – Рябикин

Об этом сообщил директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин в интервью изданию Liga.net, передает БизнесЦензор.

"78% из 4500 трудового коллектива пока что ушли в оплачиваемый отпуск. Резервов финансировать оплачиваемый отпуск хватит недели на две. Дальше, боюсь, условия будут хуже. Мы уже почувствовали массовые неплатежи от всех компаний. Начиная от наших, которым просто нечем платить, и заканчивая турками и KLM, которые просто пишут письма об отсрочках платежа на 3-5 месяцев", – заявил директор аэропорта.

Рябикин допускает, что по истечении оплачиваемого отпуска персонал переведут на формулу оплаты по вынужденному простою – две трети от оклада.