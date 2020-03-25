Великобритания продлит визы вынужденно оставшимся в стране иностранцам

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Продление, объявленноу 24 марта министром внутренних дел Прити Патель, будет распространяться на всех, чье пребывание заканчивается после 24 марта и кто не может покинуть страну из-за ограничений на поездки или самоизоляции", - говорится в сообщении.

Решение о продлении вех касается в том числе и граждан Украины, которые находятся в Британии.

Практика продления виз будет действовать до 31 мая, но будет регулярно пересматриваться в случае необходимости дополнительных продолжений.

"В UKVI была создана специальная иммиграционная команда COVID-19, чтобы сделать процесс максимально простым. Тот, кто находится в такой ситуации, должен просто связаться с этой командой по этому адресу электронной почты CIH@homeoffice.gov.uk, чтобы сообщить, что срок действия визы закончился, и им будет предоставлено продление", - говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел также временно расширяет положения о пребывании в стране тем, кто хочет подать заявление на получение визы и остаться в Великобритании на длительный срок.

Это будет означать, что люди могут подать прошение на смену заявки, например, с уровня 4 (студент) на уровень 2 (работник общего профиля), оставаясь при этом в Британии.

В то же время, в британском министерстве ожидают, что те, кто обратится с просьбой продлить визу, вернутся в свои страны как можно скорее после отмены ограничений на полеты и пересечение границ

"На фоне нынешних рекомендаций по самоизоляции и социальной дистанцированию Министерство внутренних дел также отказывается от ряда требований к визовым спонсорам, например, позволяет лицам, которые не являются гражданами ЕС, которые находятся здесь на рабочих или учебных основаниях, выполнять свою работу или учебу из дома" - отмечается в сообщении.

В Великобритании количество больных коронавирусом выросло до 8077 человек, в результате болезни умерли 422 человека.

23 марта премьер Великобритании Борис Джонсон ввел в стране режим жесткого карантина на три недели, позволив выходить людям из дома только в случае крайней необходимости.