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25.03.20 18:27

"Приватбанк" добился ареста недвижимости компании Коломойского

Суд удовлетворил ходатайство "Приватбанка" и в рамках обеспечения иска наложил арест на недвижимое имущество связанного с Игорем Коломойским ООО "Приватофис" в пределах суммы исковых требований банка (646,5 млн грн).

"Приватбанк" добился ареста недвижимости компании Коломойского

Соответствующее решение Хозсуд Днепропетровской области принял 12 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Приватбанк" свои исковые требования к ООО "Приватофис" обосновывает наличием задолженности по кредитному договору от 17 апреля 2007 года.

Согласно судебным материалам, "Приватбанк" указывал, что ООО "Приватофис" является владельцем более 200 объектов недвижимости в различных регионах Украины.

Национализирован банк утверждает, что после его обращения в суд с заявлением об обеспечении иска, из собственности ООО "Приватофис" в пользу ООО "Цукорпром" выбыло (как вклад в уставный капитал) более 130 объектов недвижимого имущества.

В свою очередь ООО "Приватофис" отмечал, что является владельцем только части недвижимости, которую "Приватбанк" указал в заявлении об обеспечении иска, при этом 145 объектов находятся в ипотеке Нацбанка.

17 марта Центральный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе ООО "Приватофис" на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 12 марта.

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Как сообщалось, в июле 2019 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис" и снял арест с 415 объектов недвижимости компании (земельные участки, нежилые, офисные помещения в разных регионах Украины).

Арест был наложен постановлением этого же суда в апреле 2017 года по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного производства о выдаче "Приватбанком" кредитов в период до национализации связанным лицам на невыгодных условиях, что привело к возникновению задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн.

На фоне этого ООО "Приватофис" подавало заявление о прекращении ("схлопывании") своих долговых обязательств перед "Приватбанком" путем зачета встречных однородных требований.

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