"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую скважину в Харьковской области

Как сообщает пресс-служба компании, ее суточный дебит после проведения операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП) увеличился более чем в 20 раз и составил 121 тыс. кубометров газа, передает БизнесЦензор.

Новая скважина была пробурена собственным буровым подразделением "Укрбургаз", станком китайского производителя HongHua, который компания приобрела в 2018 году.

Суточный дебит после бурения составил около 5 тыс. кубометров голубого топлива. После проведения операции по ГРП дебит вырос до 121 тыс. куб. м в сутки. Работы по ГРП выполняло ООО "Сервис Ойл", дочернее предприятие ПО "Белоруснефть".

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"Это новый участок недр с перспективными ресурсами около 9 млрд кубометров газа. Мы провели сейсморазведочные работы, определили перспективы и начали его разбуривать. Конечно, одна такая площадь не окажет прорыва в добыче газа в масштабах страны. Однако работа на десятках подобных специальных разрешений дает ощутимый результат, который позволяет нам удерживать достигнутый уровень добычи газа", – прокомментировал директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

В планах компании к 2022 году пробурить еще несколько разведочных и эксплуатационных скважин, а также построить установку комплексной подготовки газа.