БизнесЦензор

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25.03.20 15:10

Мировой спрос на сырую нефть упадет еще на 10-25%, – FT

Аналитики Financial Times (FT) прогнозируют, что в ближайшие месяцы мировое потребление нефти и нефтепродуктов может снизиться еще на 10-25% и отмечают, что нефтяная отрасль в настоящее время переживает самый тяжелый кризис за последние 100 лет.

нефть

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на ngv, передает БизнесЦензор.

Причиной дальнейшего падения спроса могут стать приостановка производств во многих странах, прекращение авиасообщения и закрытие границ. При этом нефтяные цены могут рухнуть ниже $10/барр.

В таких условиях в течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища окажутся переполненными. Танкеров, которые используются в качестве дополнительных хранилищ, тоже может не хватить (эти мощности исчерпают себя к концу лета).

FT напоминает, что крупнейшие игроки мирового рынка нефти сейчас несут существенные потери. Например, акции британской ВР потеряли более 50%, вернувшись на уровень 1995 года.

Как сообщалось, Barclays сократил свои прогнозные цены на нефть на 2020 год, сославшись на значительное понижательное давление на рынок со стороны российско-саудовской ценовой войны и нарушение спроса из-за пандемии COVID-19. Банк снизил прогноз средних цен на нефть марки Brent и West Texas Intermediate (WTI) в 2020 году на $12 - до $31 и $28 за баррель соответственно.

Citigroup предусматривает базовый ценовой сценарий по $17/барр. или ниже, а в случае худшего варианта развития событий - до $5/барр. или даже отрицательных реальных цен в ряде регионов из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой.

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