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25.03.20 21:00

CЕТАМ с начала года продал имущества на 500 миллионов

Государственное предприятие "СЕТАМ" с начала 2020 года продало имущества более чем на 500 млн грн.

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Об этом сообщает Укринформ со ссылко на сообщение СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

"Государственное предприятие "СЕТАМ" (Министерство юстиции Украины) на своей электронной площадке OpenMarket с начала года успешно провело 2092 аукциона на общую сумму 532 399 210 грн", - говорится в сообщении.

Подавляющее большинство успешных аукционов - 2021 (на 413 457 013 грн) - от Государственной исполнительной службы. 71 успешный аукцион (на 118 942 197 грн) - в рамках добровольной продажи. Увеличение стоимости имущества в процессе торгов - 51 497 669 грн, что является результатом конкуренции участников электронных аукционов.

На площадке электронных аукционов OpenMarket в 2019 году было продано имущества более чем на 3 млрд грн.

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