Кабмин закроет границу для пассажирских перевозок до конца пятницы, – премьер

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе открытого заседания правительства.

"Предлагается разработать сегодня план по закрытию границы с точки зрения любых пассажирских перевозок", – сказал Шмыгаль.

"В этом есть срочная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за границы. И этот поток продолжается и это усиливает и увеличивает количество людей, зараженных этой инфекцией, которые приезжают в Украину и дальше происходит колоссальный рост этой болезни", – пояснил премьер.

В связи с этим Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции, МВД и МИДу разработать и неотложно предоставить предложения по закрытию границ Украины для любого пассажирского транспорта.

"В срок до конца дня пятницы мы должны закрыть любое движение пассажирское через границу Украины в обе стороны", – заявил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что соответствующий проект решения будет утвержден не внеочередном заседании Кабмина.

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Как сообщалось, Кабинет министров в среду, 25 марта, принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер еще на 30 дней.

Напомним, 14 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу, которым предусмотрены закрытие пунктов пропуска на границе и временный запрет въезда иностранцев в Украину. В то же время граждане Украины продолжают возвращаться в страну эвакуационными авиарейсами и поездами, а также личным автотранспортом.

По данным Госпогранслужбы, после введения карантина в Украину вернулись 78,59 тыс. украинцев.

16 марта Кабмин по инициативе Зеленского ужесточил карантинные меры: правительство ввело запрет на работу метро, междугородние пассажирские перевозки и массовые мероприятия с участием более 10 человек. Для наземного общественного транспорта установлен лимит в 10 пассажиров.



