Цены на нефть упали ниже $26 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $25,92 за баррель, что на $1,21 (4,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,62 (2,58%) - до $23,39 за баррель.

Нефтяные цены росли ранее в ходе торгов на новостях о достижении в ночь на среду сенаторами-демократами и администрацией Дональда Трампа соглашения по $2-триллионному пакету мер стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,35 млн баррелей, бензина - на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,5 млн баррелей и сокращение запасов бензина и дистиллятов на 2,4 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.

Тем временем на физическом рынке нефть торгуется со значительной скидкой к котировкам Brent и WTI, что свидетельствует об избытке предложения, пишет Bloomberg.

"Физический рынок страдает, и ситуация будет ухудшаться, - отмечает один из основателей сырьевого трейдера Gunvor Group Торбьорн Торнквист. - Мы увидим весь масштаб избытка предложения в ближайшие недели".