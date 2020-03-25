Власти США согласовали пакет помощи для поддержки экономики на $2 триллиона

Об этом сообщил представитель Белого дома Эрик Уэланд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Мы достигли соглашения", – сказал Уэланд после продолжавшихся несколько дней переговоров о пакете мер, размер которого, как ожидается, составит $2 триллиона.

Сенат проведет голосование по пакету стоимостью 2 триллиона долларов уже в среду, вскоре после чего голосование пройдет в Палате представителей, передает Голос Америки.

"Речь идет об уровне инвестиций в нашу страну, сравнимом с военным временем", – заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, объявляя о достижении соглашения после нескольких дней переговоров между республиканскими и демократическими законодателями, министром финансов Стивеном Мнучиным и другими высокопоставленными советниками президента Дональда Трампа.

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Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что речь идет о "самом большом пакете помощи в американской истории", назвав инициативу "планом Маршалла" для больниц и медицинских нужд.

По словам Макконнелла, пакет предполагает оперативные выплаты, которые должны помочь американцам оплачивать счета в случае увольнения в период эпидемии, расширяет выплаты по безработице и позволяет выдавать экстренные кредиты малому бизнесу.

Он также направлен на "стабилизацию ключевых национальных отраслей промышленности" и предоставляет финансовую помощь больницам и другим медучреждениям, которые пытаются получить оборудование для больных пациентов.

Ожидается, что пакет стимулирующих мер поддержит экономику благодаря оказанию масштабной помощи, которая будет включать $500 млрд на поддержку наиболее пострадавших отраслей через предоставление кредитов, а также сравнимый объем выплат до $3 тысяч миллионам американских семей.

Ожидается, что другие положения будут включать выделение кредитов малому бизнесу на общую сумму в $350 млрд и увеличение пособий по безработице на сумму в $250 млрд.

Пакет также предусматривает выделение $100 млрд больницам и системам здравоохранения, а также дополнительные деньги на другие нужды здравоохранения.

Еще $150 млрд будут направлены на помощь штатам и муниципалитетам в борьбе с эпидемией.

В результате глобальной пандемии в США заразилось более 50 тысяч человек, умерли более 660. Тысячи компаний закрылись, миллионы человек оказались без работы, а около 100 миллионов человек, почти треть населения страны, получили указания не выходить из дома.

После объявления о достижении соглашения Мнучин заявил журналистам, что Трамп "абсолютно точно" подпишет законопроект, если он будет принят Конгрессом.