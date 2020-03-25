Хмельницкая АЭС в очередной раз перенесла запуск энергоблока №1

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В настоящее время на энергоблоке ХАЭС-1, который был отключен от энергосистемы страны на плановый ремонт в конце ноября 2018 года, длятся 487-е сутки среднего планового ремонта.

Как сообщалось, изначально пуск блока после планового ремонта был намечен на 14 августа. Однако в конце лета прошлого года пресс-служба ХАЭС сообщила о переносе запуска на срок более трех месяцев из-за выявленной неисправности вспомогательных систем генератора.

В середине декабря стало известно, что ХАЭС перенесла срок завершения ремонта до 27 января 2020 года. В конце января этого года дата была скорректирована на 6 февраля, а после – на 26 марта.

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в городе Нетишин (Хмельницкая обл.).