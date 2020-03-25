В Запорожье вводится режим чрезвычайной ситуации

Об этом Буряк написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайную ситуацию в городе", - заявил Буряк.

В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. "Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности, из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет", - сообщил мэр.

Мэр заявил, что больницы Запорожья готовы к борьбе с коронавирусной инфекцией. "Напомню, сегодня на сессии мы выделим еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов", - написал Буряк.