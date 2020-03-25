Евросоюз начал переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС

Об этом сообщила министр по европейским делам Хорватии Андрея Метелько-Згомбич, которая председательствовала на заседании, прошедшем в режиме видеоконференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы пришли к политическому решению о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией", – сообщила министр.

Председатель заседания Совета ЕС назвала это решение "хорошей новостью" и сообщила, что лидеры стран Евросоюза, вероятно, согласуют его 26 марта. Дата начала переговоров с обеими странами пока не известна.

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Как отмечает издание, начало переговоров о вступлении в ЕС с балканскими странами согласовано со второй попытки. В октябре 2019 года против начала переговорного процесса выступил президент Франции Эммануэль Макрон, который настаивает на необходимости реформирования процесса приема новых членов в Евросоюз. Его поддержали также представители Нидерландов и Дании. Другие страны и еврофункционеры раскритиковали это, однако им не удалось достичь единства в этом вопросе.

Северная Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года. Ранее начало переговоров блокировала Греция, пока в феврале 2019 года страна не изменила свое название на Северная Македония.

Албания стала кандидатом в июне 2014 года. Еврокомиссия ранее критиковала медленную и неэффективную судебную систему страны и распространенную коррупцию, но сейчас видит прогресс в борьбе с ней.

29 мая 2019 года Европейская Комиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза начать переговоры с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в блок.