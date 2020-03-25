"Новая Почта" запустила бесплатную доставку средств для борьбы с вирусом для военных и детдомов

Об этом со ссылкой на Facebook "Новой почты" сообщает БизнесЦензор.

"Мы вместе с общественными организациями и благотворительными фондами будем бесплатно доставлять маски, респираторы, дезинфекторы и защитные костюмы тем, кто этого сейчас больше всего нуждается", - заявил директор "Новой Почты" Александра Бульбу.

Компания отмечает, что участником проекта могут стать: неприбыльные организации (волонтерские организации и благотворительные фонды), которые производят и/или распространяют бесплатно средства индивидуальной защиты среди медицинских работников и других определенных категорий; действующие участники программы "Гуманитарная почта", которые будут распространять средства защиты.

Согласно сообщению, для того чтобы стать участником программы, необходимо: организациям - заполнить анкету, частным лицам - написать на почту dopomoga@novaposhta.ua.