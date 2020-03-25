Курс гривни на открытии межбанка укрепился до 27,87 грн/$

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По их данным, котировки гривни на открытии торгов составили 27,84-27,90 грн/$1.

В то же время Нацбанк Украины укрепил официальный курс нацвалюты на 25 марта до 27,7728 грн/$1 после снижения накануне до 28,1126 грн/$1.

Как передает корреспондент агентства, на наличном рынке курс гривни утром в среду немного снизился – до 27,60-28,34 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,51-28,30 грн/$1 в конце рабочего дня во вторник.

На "сером" рынке утром 25 марта курс гривни укрепился до 27,90-28,11 грн/$1 с 27,97-28,13 грн/$1 вчера вечером.

Банки при онлайн-обмене сузили спрэды, хотя их размер все еще остается очень значительным по сравнению с докризисным периодом. Например, у monobank – 27,70-28,23 грн/$1, у ПриватБанка – 27,5-28,25 грн/$1, у Ощадбанка – 27,1-28,35 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 27,4-28,3 грн/$1.