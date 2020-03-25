В Украине за сутки зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины сообщает БизнесЦензор.

За сутки в стране было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

"Сейчас коронавирусная болезнь зафиксирована: Волынская область - 1 случай (выявлено за последние сутки); Запорожская область - 2 случая (обнаруженные за последние сутки); Днепропетровская область - 2 случая; Донецкая область - 1 случай; Житомирская область - 2 (1 летальный) случая; Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный) случаев; Киев - 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток); Киевская область - 22 случаев (из них 7 в течение последних суток); Львовская область - 2 случая; Луганская область - 1 (выявлено за последние сутки); Одесская область - 1 (выявлено за последние сутки); Тернопольская область - 4 случая (1 летальный), 2 из которых обнаружены в течение последних суток; Черновицкая область - 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток; Черкасская область - 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 марта в Центр поступило 185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 941 сообщений о подозрении на COVID-19.

В Тернопольской больнице скорой помощи скончался мужчина, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом. "Это житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины", - сообщает Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом в соцсети Facebook.

Министерство здравоохранения Украины подтвердило четвертый в стране летальный случай COVID-19. Проводится работа с контактными лицами умершего пациента.