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25.03.20 09:13

Трамп планирует отменить карантин в США через три недели

Президент США Дональд Трамп объявил, что уже через три недели администрация США может отменить все карантинные меры, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Эта угроза действительно может подорвать американскую экономику, а денег на оплату медицинских услуг у трети населения нет уже сейчас

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Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

"Я был бы очень рад, если бы мы открыли страну, и все бы вновь начало работать к Пасхе", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Католическая и протестантская церкви в этом году будут отмечать Пасху 12 апреля, но, как поспешили уточнить в Белом доме, президент Трамп планирует объявить об отмене карантинных запретов еще до этой даты.

"В это время все церкви по всей стране будут заполнены людьми, и я считаю, что это будет прекрасное время", - сообщил он, добавив, что каждый год в США от простуды и гриппа умирают "тысячи людей".

"Но из-за этого каждый год мы не закрываем страну, - сказал президент США. - Лекарство, прописанное сейчас, хуже, чем проблема, и, по моему мнению, еще больше людей умрет, если мы позволим всему этому продолжаться".

Специалисты, между тем, считают, что пик кризиса в Соединенных Штатах еще не наступил, и рекомендуют все более жесткие меры социальной изоляции.

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