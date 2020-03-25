Суд в США запретил криптовалюту Telegram

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

"Суд считает, что SEC значительно продвинулась в доказательстве того, что Telegram передал Gram покупателям с той целью, чтобы эти токены затем были распределены ими на вторичном рынке", — говорится в постановлении.

Суд пояснил, что передача токенов Telegram покупателям приведет к публичному размещению Gram, которые SEC считает ценными бумагами, без необходимой для этого регистрации.

"Судебное предписание, запрещающее передачу Gram покупателям и тем самым препятствующее этому нарушению, будет удовлетворено", — говорится в решении суда.

В начале 2018 года Telegram через структуры Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. привлек $1,7 млрд от неназванных инвесторов на запуск своей блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram. Запуск платформы и продажа токенов для всех желающих были запланированы до конца октября 2019 года, но 11 октября SEC добилась временного судебного запрета на это.

Комиссия полагает, что токены, по сути, являются ценными бумагами, поэтому при их размещении Telegram должен был предоставить больше информации для инвесторов. Как следует из документов SEC, всего их приобрели 175 покупателей. В итоге Telegram отложил запуск своей криптовалюты на неопределенный срок.