БизнесЦензор

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25.03.20 08:10

Мировые цены на золото поднялись до максимумов за 10 лет

Ралли на рынке драгоценных металлов продолжается, дневной рост цен на золото во вторник вновь побил рекорды, сообщает MarketWatch.

золото

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Котировки апрельских фьючерсов на бирже Comex подскочили на $93,2, или на 6%, и на закрытие торгов составляли $1660,8 за унцию. В долларовом выражении это самый значительный подъем за одну сессию всю истории наблюдений (с ноября 1984 года), а в процентном - с марта 2009 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

По итогам торгов в понедельник были зафиксированы сопоставимые темпы роста - на $84,7 за унцию, или на 5,7%.

Помимо действий Федеральной резервной системы США поддержку рынку оказала новость об остановке аффинажных заводов Valcambi, Argor Heraeus и PAMP в Швейцарии, на долю которых приходится примерно треть мировых поставок. Valcambi и PAMP заявили, что из-за коронавируса COVID-19 прекращают работу с 23 марта по 29 марта, Argor - до 5 апреля.

Кроме того, ранее власти ЮАР заявили о трехнедельном закрытии всех производств, не относящихся к жизненно важным, с 26 марта. В ЮАР базируются многие крупные производители золота.

Серебро во вторник подорожало на 99,6 цента (на 7,5%), до $14,257 за унцию, после повышения на 7,1% днем ранее.

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