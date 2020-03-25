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25.03.20 07:57

Индекс Dow Jones показал максимальный рост за 87 лет

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник существенным подъемом на фоне надежд на согласование властями США программы помощи экономике на фоне пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones показал максимальный рост за 87 лет

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Индекс S&P 500 отошел от минимума 2016 года и продемонстрировал максимальный однодневный прирост с октября 2008 года, в то время как индикатор Dow Jones подскочил более чем на 11%, что стало самым существенным подъемом с 1933 года.

Американские законодатели во вторник обсуждали финальные детали $2-триллионного законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выразила надежду, что сделку удастся согласовать до конца дня.

"Акции США реагируют на возможность принятия огромного пакета налогово-бюджетных стимулов и некой ясности в политической ситуации", - сказал эксперт Franklin Templeton Стивен Довер, которого цитирует агентство Bloomberg.

По итогам торгов днем ранее американские фондовые индексы понесли существенные потери. Инвесторы проигнорировали объявление Федеральной резервной системы (ФРС) о новых широких мерах по поддержке рынка и экономики США, пишет MarketWatch.

ФРС в понедельник объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд. Кроме того, американский ЦБ запустит несколько новых программ кредитования объемом $300 млрд.

Опубликованные во вторник статданные показали, что деловая активность в США в этом месяце продемонстрировала рекордный спад со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в марте опустился до исторического минимума в 40,5 пункта по сравнению с 49,6 пункта в предыдущем месяце, согласно предварительным оценкам. Это максимальное падение индекса с октября 2009 года, когда начались расчеты.

Котировки акций MasterCard выросли на 16,6%. Одна из крупнейших платежных систем в мире ожидает роста выручки в первом квартале на несколько процентов из-за влияния коронавируса COVID-19, сообщается в пресс-релизе компании.

Цена акций Boeing подскочила на 20,9%, бумаги Chevron подорожали на 22,7%, став лидерами среди компонентов индекса Dow. Акции United Technologies укрепились на 15,8%.

Акции Citigroup взлетели на 14,9%. Компания, входящая в тройку крупнейших банков США, выплатит некоторым из своих сотрудников в Штатах бонусы в размере $1 тыс. в качестве компенсации в связи с работой в период пандемии коронавируса, сказал CEO банка Майкл Корбат.

Цена бумаг Phillips 66 выросла на 8,3%, хотя нефтеперерабатывающая компания объявила о сокращении капзатрат в текущем году на $700 млн - до $3,1 млрд. Она также откажется от buyback.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник подскочил на 2112,98 пункта (11,37%) и составил 20704,91 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 209,93 пункта (9,38%) - до 2447,33 пункта.

Nasdaq Composite набрал 557,18 пункта (8,12%) и составил 7417,86 пункта.

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