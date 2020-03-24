БизнесЦензор

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24.03.20 20:24

Минобороны впервые заказало питание для солдат фирме литовского бизнесмена

Министерство обороны Украины 20 марта по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Понтем Экспресс.УА" об обеспечении военнослужащих продуктами питания по каталогу на 181,73 млн грн.

Минобороны впервые заказало питание для солдат фирме литовского бизнесмена

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма будет поставлять продукты в Винницкую, Тернопольскую и Хмельницкую области. Комплект продуктов стоит 74,52 грн.

Как отмечает издание, это дороже цены для других областей от других поставщиков на 5-12%. В то же время это на 14% дешевле прошлогодней цены для этих областей от ООО "Вийськсервис-Волонтер" в 85,12 грн.

По каталогу, картофель от "Понтем Экспресс.УА" стоит 12,90 грн за килограмм. В январе в супермаркетах его в среднем продавали в розницу несколько дешевле – по 12,51 грн/кг.

Морковь обойдется военным в 8 грн за кг, что немного дороже цен в супермаркетах.

Замороженную рыбу хек, сайду и минтай заказали по 54-68 грн за кг. По данным ассоциации "Украинских импортеров рыбы и морепродуктов", на украинском оптовом рынке хек, сайда и минтай стоит 55-60 грн/кг. Однако розничные цены могут быть выше.

При этом в прошлом году "Вийськсервис-Волонтер" поставлял этим областям картофель на треть дешевле – по 9,9 грн, а морковь – почти вдвое дороже, по 14,76 грн за кг.

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Сначала по итогам аукциона договор подписали на 250 млн грн. Однако в тот же день объемы закупки уменьшили, поэтому сумма сделки уменьшилась на треть – до 181,73 млн грн.

Первоначальная цена сделки была на 5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 262,56 млн грн.

Созданная в 2016 году компания "Понтем Экспресс.УА" впервые получила подряд Минообороны на поставку продуктов. Киевской фирмой во главе с Ириной Моргуновой владеет Норкус Ирмантас из Литвы. Ему также принадлежит известный поставщик питания ООО "Понтем.УА" через фирму "Балтийос Паслаугу группа" (Baltijos paslaugų grupė, Литва), а также ООО "Н.И.Н.А." и ООО "ПНД Львов" напрямую.

Всего в торгах участвовало восемь участников. Заказчик отклонили семь самых дешевых фирм и выбрал победителем более дорогое ООО "Атомсервис". Однако "Понтем Экспресс.УА" обжаловал свое отклонения в АМКУ. Заказчик заявил, что компания отклонена из-за несоответствия расценок в каталоге согласованной на переговорах цене за комплект.

Админколегия признала отклонения неправомерным, поскольку документация не содержала отдельных требований к порядку расчетов в каталоге и загрузке каталогу именно по итогам переговоров. Поэтому "Понтем Экспресс.УА" вернулся на тендер и стал победителем.

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