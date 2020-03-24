Минобороны впервые заказало питание для солдат фирме литовского бизнесмена

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма будет поставлять продукты в Винницкую, Тернопольскую и Хмельницкую области. Комплект продуктов стоит 74,52 грн.

Как отмечает издание, это дороже цены для других областей от других поставщиков на 5-12%. В то же время это на 14% дешевле прошлогодней цены для этих областей от ООО "Вийськсервис-Волонтер" в 85,12 грн.

По каталогу, картофель от "Понтем Экспресс.УА" стоит 12,90 грн за килограмм. В январе в супермаркетах его в среднем продавали в розницу несколько дешевле – по 12,51 грн/кг.

Морковь обойдется военным в 8 грн за кг, что немного дороже цен в супермаркетах.

Замороженную рыбу хек, сайду и минтай заказали по 54-68 грн за кг. По данным ассоциации "Украинских импортеров рыбы и морепродуктов", на украинском оптовом рынке хек, сайда и минтай стоит 55-60 грн/кг. Однако розничные цены могут быть выше.

При этом в прошлом году "Вийськсервис-Волонтер" поставлял этим областям картофель на треть дешевле – по 9,9 грн, а морковь – почти вдвое дороже, по 14,76 грн за кг.

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Сначала по итогам аукциона договор подписали на 250 млн грн. Однако в тот же день объемы закупки уменьшили, поэтому сумма сделки уменьшилась на треть – до 181,73 млн грн.

Первоначальная цена сделки была на 5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 262,56 млн грн.

Созданная в 2016 году компания "Понтем Экспресс.УА" впервые получила подряд Минообороны на поставку продуктов. Киевской фирмой во главе с Ириной Моргуновой владеет Норкус Ирмантас из Литвы. Ему также принадлежит известный поставщик питания ООО "Понтем.УА" через фирму "Балтийос Паслаугу группа" (Baltijos paslaugų grupė, Литва), а также ООО "Н.И.Н.А." и ООО "ПНД Львов" напрямую.

Всего в торгах участвовало восемь участников. Заказчик отклонили семь самых дешевых фирм и выбрал победителем более дорогое ООО "Атомсервис". Однако "Понтем Экспресс.УА" обжаловал свое отклонения в АМКУ. Заказчик заявил, что компания отклонена из-за несоответствия расценок в каталоге согласованной на переговорах цене за комплект.

Админколегия признала отклонения неправомерным, поскольку документация не содержала отдельных требований к порядку расчетов в каталоге и загрузке каталогу именно по итогам переговоров. Поэтому "Понтем Экспресс.УА" вернулся на тендер и стал победителем.