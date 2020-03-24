Нацбанк приостановил продажу валюты на межбанке впервые за две недели

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн/$", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в НБУ анонсировали поступление в Украину партии наличных долларов, дефицит которых ранее образовался у ряда банков.

"Еще одна хорошая новость – в ближайшие дни банки смогут пополнить свои кассы наличным долларом. Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную", – сообщили в НБУ.

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Как сообщалось, накануне, 23 марта, Национальный банк сократил продажу валюты на межбанковском рынке до $50 млн, тогда как в предыдущие две недели она составляла $100-300 млн в день.

Так, на минувшей неделе с 16 по 20 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,09 млрд, купив $50 млн.

За неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.