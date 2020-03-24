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24.03.20 20:04

Нацбанк приостановил продажу валюты на межбанке впервые за две недели

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 24 марта, впервые за последние несколько недель не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке по продаже валюты.

Нацбанк приостановил продажу валюты на межбанке впервые за две недели

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн/$", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в НБУ анонсировали поступление в Украину партии наличных долларов, дефицит которых ранее образовался у ряда банков.

"Еще одна хорошая новость – в ближайшие дни банки смогут пополнить свои кассы наличным долларом. Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную", – сообщили в НБУ.

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Как сообщалось, накануне, 23 марта, Национальный банк сократил продажу валюты на межбанковском рынке до $50 млн, тогда как в предыдущие две недели она составляла $100-300 млн в день.

Так, на минувшей неделе с 16 по 20 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,09 млрд, купив $50 млн.

За неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

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