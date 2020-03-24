Власти Чернигова закроют движение общественного транспорта с 27 марта

Соответствующее решение исполнительного комитета Черниговского городского совета принято сегодня, 24 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Согласно сообщению, с 27 марта спецрейсы троллейбусов будут курсировать с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 20:00 по специально составленным маршрутам.

До пятницы все руководители жизненно важных предприятий, в том числе аптек и магазинов, должны предоставить данные о своих работниках, для которых город сделает специальные временные удостоверения. Они и будут давать право зайти в общественный транспорт.

В целом, удостоверений планируется выписать около 10 тысяч. Исключение будет сделано для военных, которым разрешат проезд без этих удостоверений, на основании военного билета.

При этом все льготы на проезд в транспорте будут отменены.

Как отмечается в сообщении, власти города уже приостанавливали работу общественного транспорта на выходные и руководителям жизнеобеспечивающих предприятий города давались время и возможность для подготовки организации ведомственной доставки их работников к рабочим местам.

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Как сообщалось, аналогичное решение ранее приняли власти Киева. Днепр вводит запрет гражданам пользоваться общественным транспортом без специальных пропусков с 26 марта.

С 23 марта пассажирский транспорт столицы перевозит при наличии специальных пропусков только сотрудников тех предприятий, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города – медицинских работников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, сотрудников стратегических предприятий, а также тех, кто работает в продуктовых магазинах и аптеках.

Напомним, по решению Кабмина с 17 марта метро Киева, Харькова и Днепра временно прекратило перевозку пассажиров в связи карантинными мероприятиями в Украине.