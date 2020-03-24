БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
24.03.20 19:47

Экспорт медицинских масок перед приходом коронавируса в Украину подскочил в 2,4 раза

В течение января-февраля 2020 года из Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия распространению коронавируса на $15,2 млн – почти столько же, как за 4 последних месяца 2019 года ($17 млн).

маски

Об этом сообщает неправительственная организация StateWatch со ссылкой на данные таможни, которые были предоставлены на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете такого экспорта, передает БизнесЦензор.

В частности, экспорт медицинских хирургических масок в феврале вырос до 394 тонн на сумму $9,15 млн, по сравнению с 246 тоннами на сумму $3,83 млн месяцем ранее.

"Такое аномальное увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошло из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок – с $3,8 млн за 246,3 тонн в январе до $9,1 млн за 394 тонны в феврале", – отметил глава организации Глеб Каневский.

Также в феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:

Помимо приведенных товаров в феврале из Украины также экспортировали:

По данным Таможни, всего за сентябрь 2019 - февраль 2020 года из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия распространению коронавируса на $34,2 млн.

Экспорт медицинских масок перед приходом коронавируса в Украину подскочил в 2,4 раза 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100