Офис генпрокурора и НАБУ договорились активизировать возврат активов из-за рубежа

Об этом говорится в сообщении Офиса, передает БизнесЦензор.

"2020 год необходимо сделать прецедентным по возврату средств в бюджет. Офис генерального прокурора будет предоставлять всю необходимую помощь НАБУ и САП, однако эффективность и результативность в этих уголовных производствах – это зона ответственности специально созданных антикоррупционных органов", – отметила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Как отмечается в сообщении, участники совещания констатировали, что в настоящее время меры по возмещению ущерба, нанесенного государству коррупционными преступлениями, недостаточны, а судебная регрессия в отношении лиц, совершивших коррупционные преступления не соответствует их тяжести.

"Также в ближайшее время состоится еще ряд рабочих встреч, в частности по расследованию уголовных производств в банковской сфере и возвращению, в рамках досудебного расследования, вкладов. К указанным встречам, кроме правоохранителей, будут также привлекаться представители Национального банка, Фонда гарантирования вкладов и Министерства финансов", – отмечается в сообщении.